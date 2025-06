Köln (ots) -Die Dreharbeiten zur neuen, zehnteiligen Reality-Doku "Ninja Warrior Germany Kids Academy" haben am Blackfoot Beach in Köln begonnen. In dem von RTL Studios produzierten Format treten zwölf sportliche Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren in einem intensiven Trainingscamp gegeneinander an - gecoacht von prominenten Athlet:innen aus "Ninja Warrior Germany" (Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans). Nur die Stärksten unter ihnen erreichen das große Ziel: das Finale auf der echten Ninja-Bühne.In zwei konkurrierenden Teams stellen sich die Nachwuchs-Athlet:innen körperlich und mental anspruchsvollen Herausforderungen. Begleitet von den erfahrenen Ninja-Coaches trainieren sie Koordination, Ausdauer und Teamfähigkeit. Dabei steht nicht nur der sportliche Wettkampf im Fokus, sondern auch das Miteinander: Entscheidungen werden im Team getroffen. Denn am Ende des Camps dürfen nur jeweils zwei Kinder pro Team ins große Finale einziehen und den berühmten "Ninja Warrior Germany"-Parcours bestreiten, um den Sieg für das eigene Team zu holen.Begleitet wird das Camp von Jessica Schöne ("KIKA LIVE", "Secrets of Schloss Einstein"), die als Camp-Chefin und mit viel Einfühlungsvermögen durch das Format führt. Die erfahrene TV-Moderatorin ist vor allem aus dem Kinder- und Jugendprogramm bekannt und bringt neben ihrer langjährigen Moderationstätigkeit auch ein besonderes Gespür für die junge Zielgruppe mit.Mit "Ninja Warrior Germany Kids Academy" entsteht ein Format, das weit über sportliche Unterhaltung hinausgeht. Die Serie greift zentrale Themen der Lebenswelt junger Menschen auf: Teamgeist, Freundschaft, Selbstvertrauen und Verantwortung. Dabei bietet sie Mutmach-Momente und eine Atmosphäre, die an ein abenteuerliches Sommercamp erinnert - ganz ohne Eltern, aber mit viel Raum zur persönlichen Entwicklung."Ninja Warrior Kids Academy" startet im Herbst 2025 bei TOGGO und auf RTL+.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher | Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/6052020