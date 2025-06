Iveco Bus hat an seinem Werk Vysoké Mito in der Tschechischen Republik ein neues Prototypen- und Testzentrum eingeweiht. Es wurde so konzipiert, dass es alle Antriebsarten aufnehmen kann, einschließlich Batterie- und Wasserstoff-betriebener Fahrzeuge. Die zweistöckige Anlage bietet nun eine verdoppelte Arbeitsfläche von 4.100 Quadratmetern und kann Prototypen mit einer Länge von bis zu 18 Metern aufnehmen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Anlage ...

