Apple - Bei KI im Hintertreffen?

Bei Apples jährlicher Entwicklerkonferenz WWDC25 waren mögliche Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz von besonderem Interesse.



Am gestrigen Montag hatte der Technologie-Konzern aus Cupertino seine jährliche Entwicklerkonferenz (WWDC). Vor allem im Bereich Software kündigte Apple Neuerungen an und stellte ein neues Design seiner Betriebssysteme vor. Die Produktekategorien iPhone, iPad, Mac und Apple Watch sollen dabei eine einheitliche Bedienoberfläche erhalten. Das neue Design nennt Apple "Liquid Glass". Für Apple ist es das erste signifikante neue Design des iPhone Betriebssystems seit der Ankündigung von iOS7 in 2013.



Im Bereich Künstliche Intelligenz hielt sich das Unternehmen im Vergleich zu Konkurrenten wie Google oder Samsung allerdings eher bedeckt. Zudem wurden einige der im Vorjahr vorgestellten Innovationen bis heute nicht vollumfänglich eingeführt. Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren gab es keine Ankündigungen neuer Technologien oder Produktlinien wie die Vision Pro in 2023 und Apple Intelligence im letzten Jahr. Der Markt zeigte sich wenig beeindruckt von den neuen Ankündigungen im Rahmen der WWDC. Im gestrigen Handel an der Nasdaq verlor die Apple-Aktie etwa 1,2 Prozent und notierte zum Handelsschluss bei 201,45 US-Dollar.









Quelle: HSBC