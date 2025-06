DJ MARKT USA/Wenig verändert - Blicke auf US-chinesisches Treffen gerichtet

Kaum verändert dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Mit den Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelskonflikts herrscht Zurückhaltung. Investoren hoffen, dass die Gespräche dazu beitragen werden, die Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu entschärfen, wobei seltene Erden wahrscheinlich ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

Im Wochenverlauf dürfte allerdings dann deutlich mehr Bewegung in den Markt kommen. Neben den US-chinesischen Gesprächen stehen am Mittwoch die Verbraucherpreise für Mai im Fokus. Diese könnten Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht an.

Bei den Einzelwerten geht es für die Disney-Aktie vorbörslich um 0,1 Prozent nach oben. Der Medienkonzern hat einen langwierigen Streit mit der Comcast-Sparte NBCUniversal über den fairen Wert von Hulu beigelegt. Disney kauft für weitere 438,7 Millionen Dollar den Anteil des Rivalen auf. Mit der Einigung wird der Wert von Comcasts 33-prozentiger Beteiligung an dem Streaming-Dienst auf 9,04 Milliarden Dollar veranschlagt. Der Wert von Hulu liegt deutlich unter dem, was NBCUniversal im Schiedsverfahren gefordert hatte, aber etwas über dem, was Disney als Wert angesetzt hatte.

Apple gewinnen 0,1 Prozent, nachdem der iPhone-Hersteller seine jährliche Worldwide Developers Conference abgehalten hat. Die Veranstaltung zeige, dass der iPhone-Hersteller im Rennen um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter hinter seine Konkurrenten zurückzufallen drohe, schreibt Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Der Konzern habe sich auf dem Event mehr auf das Design seines neuen Betriebssystems als auf KI oder andere Kerntechnologien konzentriert.

