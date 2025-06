Kapital für Wachstum, Expansion und Diversifikation

Digitale Genussschein-Emission

Geschäftsmodell mit dreifachem Impact





München/Accra, den 10. Juni 2025 -EWIA Green Investments hat heute eine neue Finanzierungsrunde auf der digitalen Finanzierungsplattform Conda) gestartet. Um zusätzliches Eigenkapital für den eingeschlagenen Wachstumskurs aufzunehmen, gibt das Unternehmen über eine eigens gegründete Zweckgesellschaft, tokenisierte Genussscheine im Umfang von bis zu 2 Millionen Euro aus. Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich EWIA zu einem bedeutenden Player im kommerziellen Erneuerbare-Energien-Segment in Westafrika entwickelt. Nach dem erfolgreichen Start von Solaranlagen-Finanzierung und -Betrieb für Gewerbe- und Industriekunden in Ghana treibt EWIA jetzt die Expansion in Nigeria und Kamerun sowie die Diversifikation in neue Geschäftsfelder voran.

"Strom ist in weiten Teilen Afrikas zu teuer und schmutzig, noch dazu prägen Blackouts den Alltag", so Co-Gründer und -Geschäftsführer Ralph Schneider. "EWIA trägt dazu bei, dass der steigende Energiebedarf in Afrika mit sauberem, kostengünstigem und zuverlässigem Solarstrom gedeckt werden kann."

2020 startete EWIA Green Investments in Ghana als reiner Solarfinanzierer, ermöglichte mittelständischen Unternehmen den Umstieg von Dieselgeneratoren auf saubere und günstige Sonnenenergie. Für Kunden aus diversen Branchen werden dafür Strombedarf und Refinanzierungspotenziale analysiert und die passenden Anlagen konzipiert. Mittlerweile installiert EWIA PV-Anlagen selbst und fungiert so als EPC-Projektentwickler, der Engineering, Procurement sowie Construction übernimmt. Eine Tochtergesellschaft errichtet für Mobilfunkanbieter solarbetriebene Funkmasten.

Triple Impact Investment

"Mit Transfer von Kapital und Know-how nach Subsahara-Afrika leisten wir einen Beitrag dazu, dass Unternehmen vor Ort erfolgreicher wirtschaften können, wettbewerbsfähiger werden und somit Arbeitsplätze schaffen können - wichtige Faktoren für die ökonomische wie gesellschaftliche Entwicklung des Kontinents mit der jüngsten und am schnellsten wachsenden Bevölkerung weltweit", so Mitgründer und -Geschäftsführer Timo Schäfer. "Gleichzeitig eröffnen wir Anlegern in Europa die Möglichkeit, am Wachstumspotenzial dieses dynamischen Marktes zu partizipieren."

Mit seinen Tochterunternehmen in derzeit drei afrikanischen Ländern beschäftigt EWIA selbst bereits 76 Mitarbeiter - darunter 31 Frauen - in hochqualifizierten Berufen mit langfristigen Perspektiven.

Wachstumskurs finanzieren

EWIA expandierte mit der Übernahme der SunErgy GmbH im April nach Kamerun und elektrifiziert dort ganze Dörfer. SunErgy hat von der Republik Kamerun die Lizenz, für 92 Dörfer mit etwa 600.000 Menschen sowie Schulen, Gesundheitszentren, privaten und öffentlichen Unternehmen in der Südwestregion des Landes eine Solarstromversorgung zu etablieren. Im Zuge der Transaktion beteiligte sich u.a. der Investment- und Asset-Manager KGAL an EWIA. Parallel dazu schreitet EWIA mit der Erschließung des nigerianischen Marktes voran - der größten Volkswirtschaft des Kontinents. In den nächsten fünf Jahren möchte EWIA das Projektportfolio auf dann über 63 Millionen Euro ausbauen und seinen Fußabdruck in Westafrika spürbar vergrößern.

Bei der aktuellen Finanzierung können Anleger ab einem Betrag von 250 Euro je Anteil Genussscheine einer Zweckgesellschaft zeichnen, welche sich an EWIA Green Investments GmbH beteiligt. Die Laufzeit der Anlage ist unbefristet. Dem Investment liegt eine Unternehmensbewertung von rund 12,3 Millionen Euro zugrunde.

Die Investoren werden wie bei Eigenkapital in der Höhe ihres Anteilsäquivalent am Gewinn sowie an der Unternehmenswertentwicklung beteiligt. Detaillierte Informationen stehen unter https://conda-capital.com/campaign/ewia-3-0-indirekte-beteiligung/ zur Verfügung.

Ziel ist es, mit den Mitteln aus der nun gestarteten Finanzierungsrunde die Marktposition durch skalierbare Strukturen, qualifiziertes Personal und den Ausbau der Plattform EWIAFinance.de weiter zu stärken.

Über EWIA Green Investments

EWIA verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in Afrika Zugang zu sauberer Solarenergie und dient dabei als Brückenbauer zu Investoren in Europa sowie für den Transfer von Technologie-Know-how. Das Unternehmen mit Sitz in München und operativen Gesellschaften in Ghana, Kamerun und Nigeria ermöglicht privaten und institutionellen Investoren den Zugang zu attraktiven Impact Investments im Kampf gegen den Klimawandel und für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika. Private Investoren können zudem über ewiafinance.de gezielt in Solarprojekte investieren. Mit der flexiblen Full-Service-Finanzierungslösung von EWIA haben Unternehmen in Afrika die Möglichkeit, Solarstrom, Liquidität, Sicherheit und Service aus einer Hand zu erhalten. Im Bereich Infrastruktur finanziert und errichtet EWIA Mobilfunksendemasten und Verkehrsüberwachungssysteme und stattet diese mit PV-Anlagen aus.

Kontakt für Rückfragen:

EWIA Green Investments GmbH

Ralph Schneider, CEO

ralph.schneider@EWIAinvestments.com

+49 162 1366 984

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz

schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 58029290