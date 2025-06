X hat ein neues Feature für erste Tester:innen freigegeben. Damit wird euch unter Beiträgen angezeigt, dass diese von gegensätzlichen Gruppierungen mit einem Like versehen wurden. Was sich die Social-Media-Plattform davon verspricht. Die Social-Media-Plattform X hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein Raum für freie Meinungsäußerung zu sein. Erst kürzlich zeigte eine Umfrage, dass diese Ausrichtung zwar einer lauten Minderheit an X-User:innen gefällt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...