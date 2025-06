© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wieviel Potenzial hat Bitcoin noch? Ein Krypto-Streamer sagt der Kryptowährung für das nächste Jahr eine massive Kursbewegung voraus und setzt ein Hammer-Kursziel.Ein YouTuber, der für seine punktgenauen Bitcoin-Prognosen in der Szene gefeiert wird, sieht für das kommende Jahr einen regelrechten Höhenflug voraus und meint, dass Bitcoin im nächsten Jahr auf ein astronomisches Kursniveau steigen wird - gestützt auf drei technische Signale. In einer neuen Strategiebesprechung erklärt der unter dem Pseudonym bekannte Analyst Cheds seinen 49.700 YouTube-Abonnenten, dass Bitcoin auf dem Wochenchart stark aussieht, nachdem es aus einer "Tassen-mit-Henkel"-Formation ausgebrochen ist. In der …