Zertifizierte "Benefit Corporation" erntet große Anerkennung für Inspiration, Wohlbefinden und Inklusion am Arbeitsplatz und weitet ihr verantwortungsbewusstes KI-Datengeschäft in Nordamerika, Europa und Afrika kontinuierlich aus

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 10. Juni 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für das Modelltraining und die Leistungsevaluierung, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den Inspiring Workplaces Awards 2025 für die Region Naher Osten & Afrika den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt hat. Die unabhängige Fachjury verlieh Sama zudem eine besondere Anerkennung in den Kategorien "Inspiring Wellbeing" und "Inspiring Inclusion" und hob damit das Bekenntnis des Unternehmens zu einer "People First"-Kultur hervor, die seinen internationalen Kunden sowohl gesellschaftliches Ansehen als auch Geschäftserfolge beschert.

In Zusammenarbeit mit The Engage Group bewertet Inspiring Workplaces Group (IW) die Teilnehmer anhand von sechs Säulen - Kultur und Zielsetzung (Culture & Purpose), Führung (Leadership), Wohlbefinden (Wellbeing), Inklusion (Inclusion), Mitarbeiterbefragung (Employee Voice) und Mitarbeitererfahrung (Employee Experience) - und verlangt dabei nicht nur Umfrageergebnisse, sondern auch einen detaillierten Investitionsnachweis. Mit dem Programm, das bereits das zehnte Jahr seines Bestehens feiert, werden Organisationen geehrt, die vorleben, wie man mit der bevorzugten Behandlung der Mitarbeiter sein nachhaltiges Wachstum befeuert. Dass Sama in einem Atemzug mit Branchenführern wie Intelcia und KEO International Consultants genannt wird, zeugt vom ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, deren berufliche Entwicklung und den Einfluss auf die Gemeinschaft.

"Unsere Mission war seit jeher in der Tatsache begründet, dass in der realen Welt Talent und Begabung gleichmäßig verteilt sind, Chancen jedoch nicht", so Wendy Gonzalez, CEO von Sama. "Die Auszeichnung für Wohlbefinden und Inklusion ist eine Bestätigung für die Systeme, die wir bei uns eingerichtet haben - angefangen von der betriebsinternen psychologischen Beratung über eine umfassende klinische Betreuung bis hin zu einem soliden Karrieretraining. So sind unsere Teams in der Lage, in verantwortungsvoller Weise Innovationen für einige der anspruchsvollsten KI-Anwendungen der Welt auf den Weg zu bringen."

Matt Manners, Gründer von Inspiring Workplaces Group, fügt hinzu: "Sama ist das beste Beispiel dafür, wie man mit einer Strategie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil erzielt. In der heutigen Zeit, in der die Arbeitswelt durch die Künstliche Intelligenz völlig neu gestaltet wird, haben Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, die größten Chancen auf langfristigen Erfolg."

Als eingetragene gemeinnützige Gesellschaft hat Sama bereits fast 70.000 Menschen dabei geholfen, sich durch eine formelle Beschäftigung in der digitalen Wirtschaft und durch Weiterbildung aus der Armut zu befreien. 51 % der Belegschaft, 40 % der leitenden Angestellten und 67 % des Führungsteams sind hier Frauen. Und ein im Jahr 2024 lanciertes, internes Wellness-Programm hat das Wohlbefinden der Mitarbeiter nach deren eigenen Angaben um vier Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 77 % ansteigen lassen. Solche Investitionen schlagen sich direkt in den Geschäftsergebnissen nieder: Sama schafft es mit seiner SamaAssure-Qualitätsgarantie konsequent auf eine Erstannahmerate von 98 % und sorgt bei Fortune-50-Unternehmen und 40 % der FAANG-Unternehmen, die auf die Datenannotations- und Modellbewertungslösungen des Unternehmens vertrauen, für eine entsprechende Senkung der Gesamtbetriebskosten.

Auf der Liste der Inspiring Workplaces 2025 scheint Sama als eines von nur zwei Technologieunternehmen und als einziger Anbieter von Datenannotationslösungen auf. Dabei ist dies ist nur eine der vielen Auszeichnungen, die Sama zuletzt für seine Arbeitskultur erhalten hat. Unter anderem wurde das Unternehmen von Newsweek unter die "Greatest Workplaces for Women" und die "Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity" gereiht.

Sama ist ein weltweit führender Anbieter von Datenannotationslösungen für Computer Vision, generative KI und große Sprachmodelle. Unsere Lösungen minimieren das Risiko von Modellausfällen und senken die Gesamtbetriebskosten - dank einer unternehmensfähigen ML-gestützten Plattform und SamaIQ, durch proprietäre Algorithmen aufgedeckte verwertbare Dateninhalte sowie ein hochqualifiziertes Team von mehr als 5.000 Datenexperten. 40 % der Tech-Riesen und andere wichtige Fortune-50-Unternehmen, darunter auch GM, Ford und Microsoft, vertrauen bei der Bereitstellung branchenführender ML-Modelle auf Sama.

Als zertifizierte "B-Corp" verfolgt Sama das Ziel, durch die digitale Wirtschaft die Möglichkeiten für unterprivilegierte Personen zu erweitern, und hat bereits mehr als 68.000 Menschen den Schritt heraus aus der Armut ermöglicht. Das Schulungs- und Beschäftigungsprogramm des Unternehmens wurde durch eine vom MIT geleitete randomisierte kontrollierte Studie validiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sama.com.

