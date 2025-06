Schrobenhausen (ots) -Nach einer Sitzung des Aufsichtsrats der BAUER AG wird Peter Hingott als Vorstandsmitglied ausscheiden.Als Nachfolge wurde das bisherige Aufsichtsratsmitglied Klaus Pöllath vom Aufsichtsratsgremium in den Vorstand berufen - seine Position im Aufsichtsrat ruht. Klaus Pöllath ist seit 2021 Mitglied des Aufsichtsrats der BAUER AG und hat umfassende Expertise in der Baubranche. Von 1979 bis 2018 war er bei der Ed. Züblin AG tätig, von 1991 bis 2002 als Geschäftsführer der Züblin Spezialtiefbau GmbH, von 2003 bis 2018 als Mitglied des Vorstands der Ed. Züblin AG.Der Vorstand der BAUER AG besteht somit aus Lena Effinger und Klaus Pöllath, wobei Lena Effinger im Wesentlichen für alle kaufmännischen Ressorts und Klaus Pöllath für alle operativen Themen verantwortlich zeichnen werden.Klaus Pöllath ist eine passende Persönlichkeit mit breitem Wissen im Baubereich, um die operativen Themen nahtlos weiterzuführen. Zusammen mit Lena Effinger, die seit 2006 in der BAUER Gruppe tätig ist und zum 1. Juni 2025 als Finanzvorständin berufen wurde, ist der Vorstand sehr gut aufgestellt. Zusammen mit einer motivierten Belegschaft plant das Unternehmen die Zukunft aktiv und erfolgreich zu gestalten.Pressekontakt:Christopher WolfBAUER AktiengesellschaftBAUER-Straße 186529 SchrobenhausenTel.: +49 8252 97-1797public.relations@bauer.dehttps://www.bauer.de/de/pressemitteilungenOriginal-Content von: BAUER Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62059/6052142