Um Stress auf der Arbeit vorbeugend zu erkennen, haben Forscher:innen ein elektronisches Tattoo entwickelt. Es funktioniert wie ein Stimmungsring, klebt aber auf der Stirn. Die Frage ist: Will man das wirklich? Stress bei der Arbeit? Kennen wir vermutlich alle. Er bahnt sich häufig schon an, bevor wir ihn wirklich bewusst wahrnehmen, etwa durch kleinste Veränderungen in der Atmung, im Puls, den Augenbewegungen und Muskelkontraktionen. Ein Team der ...

