Frankfurt am Main (ots) -Die weltweit tätige Bildnachrichtenagentur European Pressphoto Agency B.V. (EPA Images) startet mit der EPA Academy ein neues Bildungsangebot für angehende Fotojournalistinnen und Fotojournalisten in Frankfurt am Main. Das Programm verbindet Theorie, praxisnahe Erfahrung und individuelles Mentoring in einem internationalen Umfeld.Die erste Bildungsmaßnahme der EPA Academy - das Advanced Programme in International News Photography - beginnt im Oktober am Hauptsitz von EPA Images in der Hessen-Metropole. Das zwölfmonatige Programm vermittelt die technischen, journalistischen und gestalterischen Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Karriere im internationalen Fotojournalismus erforderlich sind. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Das Angebot umfasst Präsenzseminare, praktische Übungen, individuelles Coaching sowie Training-on-the-Job. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn begrenzt.EPA Images mit Sitz in Frankfurt am Main zählt seit 40 Jahren zu den weltweit führenden Agenturen für Nachrichtenfotografie. Zu den Gesellschaftern gehören führende nationale und internationale Nachrichtenagenturen aus acht Ländern Europas. EPA Images zählt zu den wenigen global tätigen Agenturen, die aktuelle Ereignisse mit einem eigenen, festen Netzwerk visuell dokumentieren. Ihre Bilder erscheinen täglich in führenden Medien rund um den Globus. Täglich produziert EPA Images rund 2.000 Fotos und 90 Videos."Einige der wertvollsten Erfahrungen meiner Karriere habe ich in einem strukturierten Ausbildungsprogramm gesammelt, das von der Agentur angeboten wurde, die später mein erster Arbeitgeber wurde - der EPA-Gesellschafter Agencia EFE", sagt Julia R. Arévalo, Präsidentin und CEO von EPA Images. "Damals habe ich begonnen, mit und von anderen Journalisten zu lernen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir nun der nächsten Generation visueller Journalistinnen und Journalisten dieselbe Chance bieten können."Mit der Gründung der EPA Academy geht EPA Images den nächsten konsequenten Schritt: Die Agentur setzt auf das umfassende Fachwissen ihres globalen Netzwerks, um junge Talente im Fotojournalismus zu stärken und sie praxisnah auf den internationalen Medienmarkt vorzubereiten.Eckdaten:- Beginn: 8. Oktober 2025- Dauer: 12 Monate- Inhalte (Auswahl): Internationale Nachrichtenfotografie, Bildredaktion, Bildbearbeitung, visuelles Storytelling, Video, Technik, Urheberrecht, Ethik im Fotojournalismus, Geschäft mit visuellen Inhalten- Format: 10 Blockseminare (jeweils 4 Tage pro Monat), individuelles Mentoring, zwei Monate Praktikum- Maximale Teilnehmendenzahl: 10- Ort: Präsenzseminare in Frankfurt, Praktikum teilweise remote- Abschluss: Teilnahmezertifikat von EPA ImagesWeitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung:https://epaimages.com/epa-academyÜber EPA Images:Die European Pressphoto Agency B.V. (seit 2024: EPA Images) wurde 1984 von sieben europäischen Nachrichtenagenturen gegründet, um einen unabhängigen, hochwertigen Bilderdienst für den europäischen Medienmarkt bereitzustellen. 2003 nahm die Agentur internationale Aktivitäten auf, 2014 folgte die Einführung eines globalen Video-Dienstes. Heute bietet EPA Images umfassende Foto- und Video-Berichterstattung durch ein weltweites Netzwerk visueller Journalistinnen und Journalisten sowie durch die tägliche Produktion der Gesellschafteragenturen ANA-MPA, ANP, ANSA, EFE, Keystone-SDA, LUSA, MIT und PAP - allesamt führend in ihren Märkten.Pressekontakt:European Pressphoto Agency B.V.Vicente PovedaChief Commercial Officerpoveda@epaimages.comOriginal-Content von: European Pressphoto Agency B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179990/6052159