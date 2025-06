Frankfurt (ots) -Openbank, die volldigitale Bank der Santander Group, bietet vom 10. Juni bis zum 26. Juni 2025 ein besonderes Angebot für Neukunden: Bei Eröffnung eines kostenlosen verzinsten Girokontos oder eines Willkommens-Tagesgeldkontos gibt es 100 Euro Startbonus. Dazu muss lediglich bei der Kontoeröffnung der Promo-Code START100JUN eingegeben, nach der Aktivierung des Kontos 700 Euro darauf überwiesen und dieser Betrag mindestens sechs Monate lang auf dem Konto belassen werden. Der Bonus von 100 Euro wird am 31. Juli gutgeschrieben.Das Girokonto von Openbank bietet aktuell eine Guthabenverzinsung von 1,5 % Zinsen p.a. und auf dem Willkommens-Tagesgeldkonto gibt es sogar 2,75 % Zinsen p.a. für Einlagen bis zu 1 Millionen Euro, garantiert für drei Monate. Beide Konten können für alltägliche Bankgeschäfte genutzt werden, etwa für Gehaltszahlungen und Überweisungen, einschließlich Lastschriftverfahren. Mit der Kontoeröffnung erhalten die Kunden automatisch eine kostenlose Open Debit Plus Karte, mit der Möglichkeit, ein monatliches Abo für weitere Reisevorteile zu aktivieren.Intelligentes digitales Banking: von der sofortigen Kontoeröffnung bis zu Überweisungen in EchtzeitOpenbank bietet ein umfassendes digitales Banking-Erlebnis, mit dem Kunden in wenigen Minuten über die Website oder die App ein Konto eröffnen können. Außerdem sind Echtzeit-Überweisungen innerhalb des Euroraums gebührenfrei, ebenso wie eine Vielzahl von Spar- und Anlageprodukten. Und das Angebot wird in den nächsten Monaten stetig erweitert. Zu den weiteren Vorteilen von Openbank zählen bis zu fünf kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat an allen Geldautomaten innerhalb der Eurozone sowie unbegrenzte Bargeldabhebungen an über 30.000 Santander-Geldautomaten weltweit.Der deutschsprachige Kundenservice von Openbank ist von montags bis sonntags zwischen 8.00 bis 22.00 Uhr telefonisch für alle Kunden verfügbar.Weitere Infos zu der Aktion finden Sie direkt hier: https://www.openbank.de/bank-angebote/100-euro-startbonus-kostenloses-girokontoPressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/6052155