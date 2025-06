Apples KI-Offensive bleibt hinter den Erwartungen der Branche zurück und sorgt bei Anlegern für Zurückhaltung. Die UBS sieht nach den WWDC-Neuerungen keinen Grund für eine Neubewertung und hält am neutralen Kursziel fest. So prognostiziert das Analysemodell von INDEX RADAR die weitere Kursentwicklung. Die jüngsten Ankündigungen von Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC haben am Markt für verhaltene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...