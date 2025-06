Die Gerüchte gibt es schon länger, jetzt ist es offiziell: Microsoft bringt vor Weihnachten 2025 zwei Xbox-Handheld-Modelle auf den Markt, als Konkurrenz für die Switch 2. Hersteller von ROG Xbox Ally und Ally X ist Asus. Was sonst noch bekannt ist - und was nicht. Im Frühjahr verdichteten sich die Gerüchte, dass Microsoft an einem PC-Gaming-Handheld arbeitet -Â der als Switch-2-Alternative noch zum Weihnachtsgeschäft 2025 auf den Markt kommen würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...