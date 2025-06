London (ots/PRNewswire) -Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), eine in Los Angeles ansässige Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens NMi Group ("NMi" oder das "Unternehmen") an Bridgepoint, einen privaten Wachstumsinvestor, getroffen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, und der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und der Beratung durch den Betriebsrat.NMi hat seinen Hauptsitz in Delft, Niederlande, und ist ein führendes Unternehmen in der europäischen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche ("TIC"), das komplexe Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus mit geschäftskritischen Sicherheitsdienstleistungen versorgt. NMi wurde 1873 gegründet und stellt sicher, dass Systeme und Geräte, die unser tägliches Leben prägen - wie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, intelligente Stromzähler, medizinische Geräte und mobile Zahlungstechnologien - genau, konform und zukunftssicher sind.Während der Eigentümerschaft von LLCP hat sich der Umsatz von NMi durch branchenführendes organisches Wachstum und die erfolgreiche Umsetzung einer Buy-and-Build-Strategie mehr als vervierfacht. Seit 2020 hat das Unternehmen acht strategische Akquisitionen getätigt, die die geografische Präsenz von NMi vergrößert und sein nationales und globales Portfolio an Akkreditierungen erweitert haben. Dies führte zu einer enormen Ausweitung des adressierbaren Marktes und zu einem Anstieg der Belegschaft von 80 auf über 300 Mitarbeiter.Josh Kaufman, Head of LLCP Europe, sagte: "NMI war eine sehr erfolgreiche Investition für LLCP, und wir sind stolz darauf, das Unternehmen und sein Managementteam beim Aufbau einer marktführenden Plattform unterstützt zu haben, die gut für weiteres Wachstum positioniert ist."Luc Sandmann, Direktor von LLCP Benelux, fügte hinzu: "Die signifikante Transformation von NMi während unserer Eigentümerschaft ist ein Paradebeispiel für unsere Branchenexpertise und unser Wertschöpfungskonzept. Wir freuen uns, dass wir NMi bei diesem beeindruckenden Wachstum in den letzten fünf Jahren unterstützt haben.Yvo Jansen, CEO von NMi, kommentierte: "Unser gesamtes Team ist dankbar für die enge Unterstützung und Zusammenarbeit mit LLCP in dieser Phase des beispiellosen Wachstums. Die strategischen Einsichten, die Branchenkenntnis und die produktive Zusammenarbeit von LLCP haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir unser Geschäft ausbauen konnten. Mit einem starken Fundament im Rücken ist NMi bereit, mit der Unterstützung eines neuen Partners ein neues Kapitel aufzuschlagen.Der Verkauf von NMi ist der erste Exit von LLCP Europe II SCSp und wird der 24. erfolgreiche Exit von LLCP seit 2020 sein.Houlihan Lokey (federführend) und Rothschild & Co. fungierten als Finanzberater, und NautaDutilh N.V. war Rechtsberater von LLCP und NMi im Zusammenhang mit der Transaktion.Über Levine Leichtman Capital Partners Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 41 Jahren in verschiedene Zielbranchen investiert, darunter Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training und Engineered Products & Manufacturing. LLCP wendet eine differenzierte Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.LLCP's globales Team von engagierten Anlageexperten wird von 9 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung hat LLCP rund 17,2 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in über 100 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 11,1 Milliarden Dollar und hat Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt.Medienkontakt:Isabel Moon,imoon@llcp.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/LLCP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/levine-leichtman-capital-partners-gibt-den-verkauf-der-nmi-group-bekannt-302477416.htmlOriginal-Content von: Levine Leichtman Capital Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100454/100932444