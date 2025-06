Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die mittlerweile üblichen Meldungen über neue Zölle aus den USA und mögliche Rückverhandlungen konnten in der vergangenen Woche niemanden mehr aus der Reserve locken, so die Analysten der DekaBank.Der deutsche Aktienindex DAX habe in der Region von 24.000 Punkten verharrt, nicht sehr weit von den jüngsten Allzeithochs entfernt. In der zweiten Wochenhälfte habe die freundliche Stimmung sogar kurzzeitig den Markt für US-amerikanische Staatsanleihen erfasst. Diese seien in den vergangenen Wochen durch die erratische Wirtschaftspolitik der Trump-Administration arg gebeutelt worden. Internationale Anleger hätten sich abgewandt und die Kapitalströme in Richtung anderer Märkte, darunter auch der europäischen, gelenkt. Die Vorbehalte gegenüber einer anlegerfreundlichen Politik in den USA würden zwar bestehen bleiben. Langsam würden sich die Marktteilnehmer jedoch an die Zielsetzungen, die Instrumente und den neuen Politikstil aus Washington gewöhnen. ...

