© Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Metas KI Chatbot Llama konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen. Mark Zuckerberg scheint unzufrieden und will Meta unbedingt zur Nummer 1 machen. Dafür baut er Berichten zufolge ein neues Team auf. Mark Zuckerberg nimmt Metas KI-Zukunft selbst in die Hand. Mit einem neuen "Superintelligence-Team" für die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz soll endlich der Durchbruch gelingen. Dafür macht sich Zuckerberg derzeit persönlich daran, die besten Köpfe aus der AI-Forschung und -Entwicklung zu rekrutieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. In den letzten Wochen habe Zuckerberg mehrere Treffen mit führenden AI-Experten in seinen Häusern in Lake Tahoe und …