So viel ETH gestaked wie nie zuvor - darum ist das bullisch für den Kurs

Noch nie zuvor wurde so viel ETH gestaked wie aktuell. Dieser Trend zeigt das wachsende Vertrauen der Anleger in die langfristige Zukunft von Ethereum, und könnte auch unmittelbare Auswirkungen auf den Kursverlauf haben. Warum die Rekordmenge gestakter ETH ein bullisches Signal für den Markt ist, darum geht es im Folgenden.

Gestakete ETH-Coins erreichen neues Allzeithoch

Während der Ethereum-Kurs innerhalb der letzten 24 Stunden einen deutlichen Sprung von 7,5 % auf 2700 $ verzeichnen konnte, gibt es noch in anderer Hinsicht positive Nachrichten für die zweitgrößte Kryptowährung. Tatsächlich hat die Zahl der gestaketen ETH-Coins nämlich gerade wieder ein neues Allzeithoch erreicht.

Heute erreichte die Zahl der gestaketen ETH-Coins nämlich 34,698 Millionen ETH. Die Daten gehen auf die Analyseplattform Beaconcha.in zurück. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom 10. November 2024 nun deutlich übertroffen. Bereits im Verlauf des letzten Jahres hatte die Zahl der gestaketen ETH relativ kontinuierlich über 33 Millionen gelegen, doch vor allem in den letzten Tagen war der Wert wieder deutlich angestiegen. Die Zahl der gestaketen ETH-Coins entspricht damit bereits fast 30 % des gesamten ETH-Supplys im Umlauf.

Quelle: Beaconcha.in

So ein großes Interesse am ETH-Staken zeigt deutlich, dass immer mehr ETH-Holder nicht kurzfristig interessiert, sondern langfristig orientiert sind und ihre Coins nicht verkaufen, sondern für langfristige Staking-Renditen staken wollen. Mit dem Staking von Coins geht schließlich auch ein gewisses Risiko einher, da die Tokens für einen gewissen Zeitraum gesperrt werden müssen, in dem sie dann im Falle von unerwarteter Volatilität oder anderen Faktoren nicht verkauft werden können.

Doch dass nun so viele Anleger gewillt sind, ETH zu staken, verdeutlicht das Vertrauen, welches in die langfristige Entwicklung von ETH besteht. Das positive Sentiment ETH gegenüber wird noch einmal durch die massiven Zuflüsse bestätigt, welche die ETH Spot ETFs in den vergangenen Wochen verzeichnet haben.

Bereits seit über vier Handelswochen gab es keinen Tag mit Nettoabflüssen mehr. Stattdessen flossen in den letzten Wochen mehrere Milliarden Dollar in die ETH Spot ETFs, was auf anhaltende institutionelle Akkumulation hindeutet. Bald könnte es in den USA zudem auch zur Zulassung von ETH Spot-ETFs mit Staking-Funktion kommen, da für solche bereits Anträge eingereicht wurden. Unter der unter Donald Trump krypto-freundlicher eingestellten SEC könnten sie schon bald genehmigt werden und noch einmal zu einer höheren Nachfrage nach ETH und ETH-Staking beitragen.

ETH-Kurs könnte von steigender Staking-Nachfrage profitieren

So viele gestakete ETH-Coins könnten sich positiv auf die weitere Wertentwicklung von Ethereum auswirken. Schließlich sind gestakete ETH nicht mehr frei am Markt verfügbar und können dementsprechend auch nicht mehr einfach so verkauft werden. Das verringert das verfügbare Angebot auf dem Markt.

Bei einem knappen Angebot und gleichbleibender oder sogar steigender Nachfrage würde das unweigerlich zu Kurssteigerungen führen. Kurstechnisch befindet sich ETH aktuell in einer sehr spannenden Situation. Mit dem heutigen Kursanstieg wird ETH wieder unmittelbar unter dem 2700 $ Widerstand gehandelt, der im Verlauf des letzten Monats bereits vier Mal als unüberwindbares Hinderniss fungiert hatte.

Quelle: Coinmarketcap.com

Sollte es den ETH-Bullen dieses Mal gelingen, die wichtige Kursmarke zu überwinden, könnte es zu einer Fortsetzung der Rallye über 3000 $ kommen. Dann würde zum ersten Mal seit 2024 auch wieder Potenzial für ETH bestehen, wieder in Richtung 4000 $ zu steigen und damit möglicherweise eine Rallye in Richtung neuer Allzeithöchststände zu initiieren.

In Sachen Kursentwicklung war ETH in den letzten Jahren ja deutlich hinter den Erwartungen vieler Investoren zurückgeblieben. Dementsprechend besteht hier nun großes Aufholpotenzial. Von der Stärke des Top-Altcoins ETH könnten dann auch kleinere Altcoins profitieren, die im Vergleich zu Ethereum selbst heute höheres Renditepotenzial bieten.

SOLX befindet sich im Gegensatz zu ETH noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Entspanntes Beispiel für einen solchen Coin stellt heute unter anderem SOLX dar. Das ist eine junge Kryptowährung, die gerade sogar noch so neu ist, dass sie sich noch vor dem ersten offiziellen Börsenlisting in der Vorverkaufsphase befindet. Das bedeutet, dass SOLX gerade nur über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget zum rabattierten Festpreis von 0,00175 $ gekauft werden kann.

Hier kamen bis heute bereits über 46 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, und allein innerhalb der letzten 24 Stunden gab es noch einmal einen Zufluss von knapp 500.000 $. Der Presale wird dabei nur noch 6 Tage andauern und Anleger haben also nur noch beschränkt Zeit, hier günstig einzusteigen.

Quelle: Solaxy.io

Das extrem hohe Interesse an SOLX kann maßgeblich auf das dahinter stehende Projekt Solaxy zurückgeführt werden, dessen Entwickler das ambitionierte Ziel verfolgen, die erste L2-Blockchain für das Solana-Ökosystem zu entwickeln. Im Gegensatz zu Ethereum verfügt Solana heute ja noch über keine eigene L2-Lösung, obwohl das Netzwerk vor allem in Zeiten hoher Auslastung häufig an seine Kapazitätsgrenzen stößt. In der Vergangenheit ist es so bereits zu Transaktionsverzögerungen und Netzwerkausfällen gekommen.

Eine eigene L2-Lösung könnte hier Abhilfe schaffen, da dann Transaktionen ausgelagert und die Main-Blockchain von Solana entlastet werden könnte. Sollten die Entwickler von Solaxy also erfolgreich sein, könnte das dem Projekt starke Dynamik im Solana-Ökosystem verleihen, wovon dann auch der native Coin SOLX profitieren könnte.

