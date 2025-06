kundenservice@finanzen100.de

Der Hersteller von Technologielösungen für die Erdöl- und Erdgasförderung verkauft seine Produktlinie für Präzisionssensoren und -instrumente (PSI) für 1,15 Mrd. $ an den US-Industriekonzern Crane. Die PSI-Einheit umfasst Technologien zur Druckmessung, Strahlungsdetektion und Durchflussmessung, die vor allem in der Luft- und Raumfahrt und der Nuklearindustrie zum Einsatz kommen. In der vergangenen Woche verkaufte Baker Hughes außerdem eine Beteiligung von 65 % am Geschäftsbereich Oberflächendruckkontrolle für 334,5 Mio. $ an den Ausrüstungsherstellers Cactus. Mit der Veräußerung von Randaktivitäten will Baker-Hughes-Chef Lorenzo Simonelli den Konzern stärker auf sein eigentliches Kerngeschäft ausrichten und gleichzeitig verstärkt in sauberere Energielösungen investieren.