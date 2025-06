Santa Ponsa (ots) -Benjamin Dau, CEO von Mayer & Dau Immobilien, mit Standorten in Alcúdia, Cala Ratjada und Santa Ponsa, gibt einen fundierten Überblick über die Entwicklung des Grundstücksmarkts auf Mallorca in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025.Seine Analyse zeigt: Die Nachfrage nach Baugrundstücken bleibt hoch - besonders in den Premiumlagen der Sonneninsel - während das Angebot zunehmend unter Druck gerät.Preise steigen weiter - besonders in ToplagenIm ersten Halbjahr 2025 kletterte der durchschnittliche Quadratmeterpreis auf Mallorca auf rund 4 410 Euro - ein Anstieg von über 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders gefragt sind Grundstücke in Son Vida, Santa Ponsa, Port Andratx und Cala Ratjada, wo sich Preise in den letzten Jahren teilweise mehr als verdoppelt haben."Es gibt weiterhin eine erhebliche Anzahl ernsthafter Interessenten für absolute Toplagen auf Mallorca", erklärt Benjamin Dau."Gleichzeitig sehen wir, dass auch der Norden und Nordosten der Insel, darunter Regionen wie Alcúdia, Artà und Capdepera, verstärkt in den Fokus rücken - nicht zuletzt, weil hier die Einstiegspreise im Vergleich zum Südwesten oftmals deutlich niedriger sind."Internationale Käufer dominieren den MarktGetragen wird der Markt weiterhin von einer starken internationalen Nachfrage. Insbesondere Käufer aus Deutschland, Skandinavien, Großbritannien, Belgien und Frankreich investieren auf der Insel. Im oberen Preissegment dominieren Barzahler, während in mittleren Preisklassen häufiger finanzierte Käufe stattfinden."Mallorca bleibt ein Sehnsuchtsort - und in Krisenzeiten auch ein sicherer Hafen für Kapital", so Dau.Angebot unter Druck: Bauen wird zur HerausforderungBaureifes Land ist auf Mallorca rar. Komplizierte Genehmigungsverfahren, begrenzte Neubauflächen und strenge Bauvorschriften erschweren die Projektentwicklung. Das treibt die Preise zusätzlich nach oben - vor allem bei Grundstücken mit gültiger Lizenz oder bestehendem Baurecht."Grundstücke mit genehmigten Bauplänen sind praktisch sofort verkauft", betont Dau."Wer ein solches Objekt besitzt, verfügt heute über ein wertvolles Asset."Landfincas und Inlandslagen gewinnen an RelevanzNeben der Küstenregion rücken zunehmend ländliche Gegenden wie Alaró, Santa Maria oder Bunyola in den Fokus. Hier kombinieren Investoren Privatsphäre mit Naturverbundenheit - und oft geringeren Einstiegspreisen. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle, vor allem bei Neubauten mit Energieeffizienz und Solartechnologie.Mietmarkt: Hohe Nachfrage in allen SegmentenDie Nachfrage nach Mietobjekten ist auf der gesamten Insel deutlich gestiegen - sowohl im hochpreisigen Premiumbereich als auch im klassischen Wohnsegment. Besonders Einfamilienhäuser, Villen und moderne Apartments sind stark gefragt, sowohl für Langzeitmiete als auch für saisonale Nutzung."Der Mietmarkt ist extrem angespannt. Wer auf Mallorca ein gut gelegenes Haus oder eine Villa vermieten möchte, hat kaum Leerstand", erklärt Dau."In vielen Fällen liegt die Nachfrage sogar über dem vorhandenen Angebot."Die durchschnittlichen Quadratmetermieten stiegen im ersten Halbjahr 2025 um rund 13 Prozent - besonders stark in Palma und in gefragten Küstenregionen.Steuerdiskussionen sorgen für UnsicherheitEine politische Debatte über eine mögliche zusätzliche Besteuerung von Immobilienkäufen durch Ausländer hat international für Aufmerksamkeit gesorgt.Zwar sorgt die Diskussion bei einigen Käufern für Unsicherheit - jedoch gilt ein solches Gesetz in der aktuell diskutierten Form als kaum realisierbar."Aus unserer Sicht ist dieses Vorhaben weder mit europäischem Recht noch mit der wirtschaftlichen Realität auf Mallorca vereinbar", sagt Benjamin Dau.Ausblick auf das zweite HalbjahrDie Prognosen bleiben positiv:- Weitere Preissteigerungen von 5-10 Prozent gelten als wahrscheinlich- Die Nachfrage bleibt hoch - das Angebot begrenzt- Grundstücke mit Entwicklungspotenzial und vorhandener Baugenehmigung werden noch begehrter- Der Norden und Nordosten könnten 2025 weiter aufholen - insbesondere für Käufer mit langfristiger Perspektive"Trotzdem beobachten wir die Entwicklung aufmerksam und stehen unseren Kunden beratend zur Seite."Fazit von Benjamin Dau"Wer auf Mallorca in Grundstücke investiert, tut das nicht nur wegen der Lebensqualität, sondern auch als strategische Kapitalanlage. Das Angebot wird mittelfristig weiter schrumpfen, während die Nachfrage international ungebrochen bleibt. Für Investoren ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aktiv zu werden - mit Weitblick und lokalen Partnern."Pressekontakt:Mayer & Dau Immobilien Mallorca SLBüro Santa PonsaAvinguda del Rei Jaume I, 11707180 Santa Ponça0034 971 940 863Original-Content von: Mayer & Dau Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172816/6052342