Frankfurt am Main (ots) -Der Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI (https://www.vci.de/)) fördert künftig als Partner des Deutschen Journalistenpreises (https://www.djp.de) den Qualitätsjournalismus und würdigt damit dessen Bedeutung für das Verständnis der Strukturen und Entwicklungen in der Wirtschaft. Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer ganzjährigen Aktivitäten durch den VCI, der dadurch Wertschätzung für seriöse redaktionelle Arbeit und Vertrauen in die Kraft des Wortes zum Ausdruck bringt.Weitere Partner des Deutschen Journalistenpreises sind BMW (https://www.bmw.de/), Commerzbank (https://www.commerzbank.de/), EnBW (https://www.enbw.com/), Huawei (https://www.huawei.com/en/corporate-information), RWE (https://www.rwe.com/), Siemens (https://www.siemens.com/) und Signal Iduna (https://signal-iduna.de/). Bewerbungen und Empfehlungen für die 19. Ausschreibung 2025 sind bis zum 10. Juli auf djp.de möglich.