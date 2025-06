Der Maklerpool [pma:] setzt auf die Beratungsplattform "bridge" des Spezialisten für Finanz-IT-Systeme Bridge ITS GmbH. Die Plattform "bridge" bietet Maklern eine digitalisierte Beratungsstrecke von der Terminvergabe über Rechen- und Grafiktools bis hin zum elektronischen Self-Underwriting. Der Maklerpool [pma:] nutzt künftig die Beratungsplattform "bridge". Die Plattform des in Dresden ansässigen Spezialisten für Finanz-IT-Systeme Bridge ITS GmbH bietet Maklern eine vollumfänglich digitalisierte ...

