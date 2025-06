In den letzten Monaten waren USA-fokussierte ETFs für Anleger eher weniger attraktiv - doch das Blatt scheint sich zumindest ein wenig zu wenden, wie eine aktuelle Markteinschätzung von Fidelity International nahelegt. Europa bleibt aber weiterhin beliebt. Es deutet sich eine Trendwende auf dem ETF-Markt an, findet Stefan Kuhn, Head of ETF & Index Distribution bei Fidelity International. Drei Monate in Folge hatten europäische Anleger ETFs auf die USA deutlich abverkauft - kein Wunder, denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...