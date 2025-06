Mainz (ots) -Der Barfußschuhhersteller Wildling aus dem Bergischen Land will konsequent nachhaltig produzieren. Doch wann setzen wirtschaftliche Zwänge der Nachhaltigkeit Grenzen? Der Film "Hidden Champions: Barfußschuhe" von Autorin Viktoria Timkanicova, ab Freitag, 13. Juni 2025, streamen und am Sonntag, 15. Juni 2025, 15.45 Uhr, im ZDF zu sehen, begleitet Gründerin Anna Yona mitten in einer großen Umstrukturierungsphase.Anna Yona will nicht nur Barfußschuhe herstellen, sondern "anders" wirtschaften. Ihr Unternehmen verarbeitet deshalb zum Beispiel bewusst Wolle, die sonst kaum jemand haben will, und investiert in die fast vergessene Hanfproduktion. Doch im Frühjahr 2025 müssen alle Showrooms geschlossen werden und über 100 Mitarbeitende gehen, damit das Unternehmen wirtschaftlich überleben kann. "Es ist sehr schade, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob ein Unternehmen sich Nachhaltigkeit leisten kann. Unternehmen haben sehr großen Gestaltungsspielraum und auch einen großen Einfluss. Und es ist absolut notwendig, dass Unternehmen nachhaltig agieren", sagt Gründerin Anna Yona.In der Familie wächst bereits die nächste Generation heran: Der 14-jährige Sohn Nevó ist mit den Minimalschuhen seiner Eltern groß geworden, hat den Aufbau der Firma miterlebt. Doch nun passen sie nicht mehr zu seinem Style, findet er. Also hat er seinen eigenen Sneaker-Barfußschuh designt und will dafür möglichst schnell seine eigene Marke aufbauen. Doch wie sehr lassen sich ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Interessen wirklich verbinden?KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/hiddenchampions) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Sendung im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/planet-e-hidden-champions-barfussschuhe) (nach Log-in)- ZDF-Streaming: "planet e." (https://www.zdf.de/planet-e-178)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6052449