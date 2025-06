Dem Bericht zufolge wird der Quantencomputing-Markt bis 2032 global mehr als $22 Milliarden erwirtschaften, da die kommerzielle Nutzung voranschreitet.

Wie KI, High-Performance Computing (HPC) und Quantentechnologie zusammenspielen und so die nächste Wachstumswelle erzeugen.

Dies ist die dritte Ausgabe des Berichts "The State of Quantum" von IQM Quantum Computers.

IQM Quantum Computers hat heute die in Zusammenarbeit mit der Analysefirma Omdia (LON:INF) erstellte dritte Ausgabe des State of Quantum Report herausgegeben. Demzufolge muss die Quantenbranche mit dem Fachkräftemangel und Lücken in Software Development Kits (SDK) fertig werden, um mehr zu tun als nur die Konzentration auf das Zählen von Qubits.

IQM State of Quantum 2025 Report

Da das Quantencomputing sich von der Theorie zur praktischen Anwendung wandelt, wird dieser Markt den Schätzungen des Berichts zufolge bis 2032 mehr als $22 Milliarden erwirtschaften, während die kommerzielle Nutzung wächst.

Den Erkenntnissen des Berichts zufolge glauben 75 der Befragten, dass die Wahl der richtigen Anwendungen kritisch für den Erfolg ist. Dr. Jan Goetz, Co-CEO und Mitgründer von IQM, bemerkte im Vorwort: "Die Quantentechnologie ist vielversprechend, aber es bedarf gemeinsamer Anstrengungen von Hardware- und Software-Stack, um diese Versprechen einzulösen damit diese leistungsstarken Maschinen aus ihrer Nische kommen und in der realen Welt etwas bewirken."

Der Bericht hebt auch hervor, dass der Fortschritt abhängig ist von der Synchronisierung der Hardwareindustrialisierung mit der Entwicklung der Softwareplattformen. Heute schränkt die Fragmentierung der Software Development Kits die Verbreitung und Anpassung an verschiedenartige Umgebungen ein.

HPC, Quantum und KI-Integration

Der Bericht zeigt auch, wie High-Performance Computing (HPC), Quantencomputing und KI zusammenspielen und gemeinsam die nächste Wachstumswelle erzeugen. Gemäß interviewten Branchenexperten, Investoren und Nutzern aus Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien bietet HPC die robuste Infrastruktur und Orchestrierung, die notwendig sind, um Quantensysteme an Umgebungen in der realen Welt anzupassen, sodass klassische und Quantenressourcen im Einklang arbeiten.

Diese Synergie beschleunigt die Verbreitung, erhöht die Rendite für Vorreiter und verwandelt das Quantencomputing von einer Nischenanwendung in ein zuverlässiges Element der gängigen wissenschaftlichen und industriellen Toolbox.

"Unsere Interviewpartner haben im wesentlichen drei Herausforderungen erkannt erstens muss die Quantentechnologie einen Grad der Zuverlässigkeit erreichen, der sie zu einem industriellen Produkt statt einem Laborgerät macht, zweitens muss die Software verbessert werden, damit Entwickler Bedingungen haben, die denen der hochentwickelten Frameworks für KI ähneln und drittens müssen Nutzer die Vorteile der Quantentechnologie erkennen, sodass sie zu Experimenten angeregt werden. Interessant ist, dass die Interviewten die Koexistenz von mehreren spezialisierten Quantentechnologien erwarten," sagte Alexander Harrowell, Principal Analyst, Advanced Computing bei Omdia.

Wichtigste Erkenntnisse und Markttrends

Branchen: 57 der Befragten gaben die Entdeckung von Medikamenten und Molekular-Modelling als wichtigstes Anwendungsfeld für Quantencomputing an, gefolgt von Finanzen und Chemie.

Finanzierung: Nach einer Verringerung 2023 legte die Finanzierung durch Venture Kapitalgesellschaften 2024 wieder zu. 58 der kumulierten Finanzmittel aus dieser Quelle gingen weiterhin an Unternehmen aus Nordamerika, wobei der ursprüngliche Umfang eines Deals sich auf $38 Mio belief, im Vergleich zu $12 Mio in Europa.

Herausforderungen: Fachkräftemangel und Finanzierung außerhalb der USA sind die beiden größten Risiken für das Wachstum der Branche.

Darüber hinaus weist der Bericht auf drei kritische Punkte hin, damit Wissen in praktische Anwendungen umgesetzt werden kann:

Anpassung des Abstraktionsgrades: Die Physik der Qubits und die praktischen Probleme von Unternehmen müssen in Verbindung gebracht werden.

Orchestrierung und Planung: Klassische HPC- und Quantenressourcen sollten nahtlos ineinander greifen.

Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen: Teams aus Quantenexperten, Kennern der Domain und Softwareentwicklern sollten entstehen so entwickelt sich eine neue Generation von Problemlösern.

Hier können Sie den kompletten Bericht herunterladen: State of Quantum 2025 Report.

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl lokale Full-Stack-Quantencomputer als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Computer. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 300 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Finnland sowie Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

