Paris (www.fondscheck.de) - Die Real Estate Debt-Plattform von Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (Edmond de Rothschild REIM) hat über ihren paneuropäischen High Yield I Immobilienkreditfonds eine neue Whole-Loan-Finanzierung in Frankfurt abgeschlossen, so das Edmond de Rothschild Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

