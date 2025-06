Ein von der Europäischen Kommission unterstütztes Projekt will neue Lösungen für Megawatt-Ladesysteme entwickeln. Ziel des zehn Millionen Euro schweren Vorhabens in Finnland ist es, bis 2030 ein Ladesystem für Elektro-Lkw in Europa aufzubauen. Auch robotergesteuerte Ladearme gehören zu den Optionen, die Elektrotruckern künftig beim Laden helfen sollen. Das Projekt trägt den Namen "Multipoint megAwatt Charging for Battery Electric Truck Hubs' (MACBETH) ...

