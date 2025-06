München-Gräfelfing (ots) -Jan Borchert steht auf, wenn andere noch schlafen. Er ist Lagerist, und seine Arbeit beginnt früh. Öffentliche Verkehrsmittel sind nach seiner Erfahrung zu dieser Tageszeit keine Option, das Auto ist für ihn kein Luxus, sondern Notwendigkeit - ohne geht es nicht. Als er kurzfristig Geld braucht, steht für ihn fest: Das Auto zu verkaufen ist keine Möglichkeit. Ein klassischer Kredit kommt nicht infrage. Im Internet stößt er auf flowCar. "Ich war erst skeptisch", sagt der 45-Jährige, "aber das klang einfach: Auto verkaufen, aber weiterfahren? Das musste ich mir genauer anschauen."flowCar bietet ein durchdachtes, seriöses Modell: Kundinnen und Kunden verkaufen ihr Auto, erhalten sofort Geld - und mieten es gleichzeitig zurück. Das Fahrzeug bleibt im Alltag verfügbar, während auf dem Konto finanzieller Spielraum entsteht. Am Ende der Vertragslaufzeit besteht die Möglichkeit, über ein gesetzlich verbrieftes Vorschlagsrecht das Auto zurückzukaufen. Die Abwicklung läuft dabei vollständig digital - schnell, strukturiert und ohne die Hürden klassischer Kreditprozesse.Von A bis Z onlineWer sich an flowCar wendet, muss keinen Termin vereinbaren, keine Formulare ausdrucken und keinen Papierstapel unterschreiben. Stattdessen beginnt alles mit einem digitalen Antrag über die Website - verständlich aufgebaut, dafür muss man weder Computerexperte noch Finanzfachmann sein. Die Digitalisierung beschleunigt nicht nur den Prozess bis zur Auszahlung, sondern senkt auch die Kosten - und diese Vorteile gibt flowCar an die Kunden weiter. So entstehen Konditionen, die unter denen anderer Anbieter liegen.flowCar: Welche Unterlagen werden benötigt?In wenigen Minuten lassen sich nach Erfahrungen der meisten Kunden alle nötigen Angaben zum Fahrzeug und zur eigenen Person eingeben. Danach erfolgt die Bewertung des Autos - ebenfalls digital. Eine Anleitung führt Schritt für Schritt durch die Erstellung von Fotos mit dem eigenen Smartphone. Die Bilder werden automatisch geprüft und anschließend von einem Team ausgewertet. Auf dieser Basis erstellt flowCar ein individuelles Angebot.Geringere Einstiegshürden - bessere KonditionenStimmen die Konditionen, geht es nahtlos weiter: Der Vertrag wird elektronisch unterzeichnet, die Identifikation erfolgt per Videochat - sicher, rechtsgültig und ortsunabhängig. Keine Wartezeit, kein Postversand, keine Unterschrift mit Kugelschreiber. Sobald der Vertrag abgeschlossen ist, wird das Geld überwiesen - in vielen Fällen noch am selben Tag. Möglich wird das durch eine vollständig digitalisierte Abwicklungskette, die für schnelle Entscheidungen sorgt und den gesamten Prozess effizient macht. Jeder Schritt spart Zeit, Aufwand und unnötige Wege - für das Unternehmen ebenso wie für die Kunden.Vorteil der Digitalisierung ist, dass sie das Angebot breiter zugänglich macht. Viele Menschen, die flowCar nutzen, haben keinen Zugang zu klassischen Bankangeboten - weil sie aus verschiedenen Gründen durchs Raster fallen. Der rein digitale Ablauf senkt die Hürde: keine Wartezeiten, keine persönlichen Termine, keine Schufa-Abfrage. Genau deshalb gilt bei flowCar: Wenn Banken aussteigen, steigt flowCar ein.Transparenz und KundenzufriedenheitDabei gilt: Trotz aller Digitalisierung gibt es immer auch die Möglichkeit des persönlichen Kontakts. Wer Fragen hat, kann anrufen und wird von Mitarbeitern individuell beraten. Denn flowCar will digitale Prozesse mit Transparenz und Kundenzufriedenheit verbinden. Sollte es im Verlauf der Miete einmal zu Zahlungsproblemen kommen, wird von flowCar der persönliche Kontakt zum Kunden gesucht. Statt sofortiger Mahnung oder automatischer Rücknahme des Fahrzeugs wird auf Augenhöhe nach einer Lösung gesucht.Jan Borchert hat genau das erlebt. "Es wurde mit mir gesprochen, und wir haben eine tragfähige Lösung gefunden." Für ihn war klar: "Hier zählt nicht nur der Vertrag, sondern auch der Mensch." flowCar ist die Lösung, wenn schnelles Handeln gefragt ist. Genau dann zeigt sich der Vorteil eines digitalen, schlanken Prozesses: Weniger Aufwand, weniger Hürden, keine Umwege. Für den Lageristen war das entscheidend. Er konnte sein Auto behalten und weiter zur Arbeit fahren, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.Pressekontakt:fintechOne mobility GmbHAnsprechpartner: Aris K. ZantiotisJahnplatz 482166 München-GräfelfingTel.: +49 89 443 10 100info@flowcar.euhttps://flowcar.euOriginal-Content von: fintechOne mobility GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178875/6052544