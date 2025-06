© Foto: OpenAI - DallE

Metzler kritisiert die hohe US-Aktienlast in vielen ETFs und warnt vor Risiken. Während einige Banken auf aktive ETFs setzen, bleibt Metzler bei einem klassischen, aktiven Managementansatz für wohlhabende Kunden.Während Exchange Traded Funds (ETFs) bei Privatanlegern immer beliebter werden, sieht das Bankhaus Metzler erhebliche Risiken in der weit verbreiteten Ausrichtung vieler dieser Fonds auf US-amerikanische Titel. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher der Frankfurter Privatbank, zufolge stellen die hohen Anteile an US-Aktien in vielen gängigen ETFs ein erhebliches Risiko dar. Besonders ETFs, die den MSCI World Index …