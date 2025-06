Daimler Truck und Toyota - Fusion im Asiengeschäft

Werbung







Mit der Fusion von Mitsubishi Fuso und Hino soll 2026 ein neuer Riese auf dem asiatischen Truck-Markt entstehen.



Daimler Truck und Toyota haben 2 Jahre nach der Ankündigung den Zusammenschluss ihrer LKW-Sparten in Asien beschlossen. Dazu sollen die Tochterfirma Daimler Truck's, Mitsubishi Fuso und Toyotas Tochterunternehmen Hino Motors fusioniert werden. Der Name des durch die Fusion entstehenden Unternehmens ist noch nicht bekannt. Fortan wollen Daimler Truck und Toyota jeweils ein Viertel der neuen Gesellschaft halten. Die restlichen Anteile sollen im April 2026 an die japanische Börse Tokio gebracht werden. Der durch die Fusion entstandene Großkonzern hätte rund 40.000 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von rund 15 Milliarden Euro. Künftig könnten die Unternehmen zusammen mehr als 240.000 Fahrzeug jährlich produzieren. Von Seiten Daimlers sind die Märkte Indien und China von der Fusion ausgenommen und verbleiben beim Daimler Truck Konzern. Durch die Fusion trennt sich das Unternehmen somit vom schwächelnden Geschäftsfeld des restlichen Asien, welches im ersten Quartal 2025 mit einer Marge von 5,4 Prozent weit hinter dem Ziel einer zweistelligen Umsatzrendite blieb. Mit Karl Deppen soll ein langjähriger Manager des Mercedes-Benz- und Daimler Truck-Konzerns die Leitung übernehmen. Zuletzt war Deppen für das Asiengeschäft von Daimler Truck zuständig gewesen. Die lange geplante Fusion hatte sich aufgrund eines Abgasskandals bei Hino verzögert. Die heutige Ankündigung hatte auf den Aktienkurs von Daimler Truck zunächst kaum Auswirkungen, die Aktie notiert in etwa auf dem Niveau des Vortags.









