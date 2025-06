Deutschland hat nun "endlich" die Schuldenorgel angeworfen, es wird europaweit massiv aufgerüstet, Investitionen in Infrastruktur stehen an uvm. Ein guter Zeitpunkt für Investoren, in großem Umfang auf Europa zu setzen? Für den Mega-Investor Blackstone scheint das der Fall zu sein. Blackstone plant in den nächsten zehn Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar in Europa zu ...

