IBM will das beste Verfahren für die Fehlerkorrektur bei Quantencomputern gefunden haben. Jetzt soll der Bau einer modularen Maschine im US-Bundesstaat New York beginnen. IBM will mit einer neuen Ansage im Wettlauf um Quantencomputer die Konkurrenz überholen: Das Unternehmen hat detaillierte Pläne bekannt gegeben, bis 2028 einen Quantencomputer mit Fehlerkorrektur und deutlich höherer Rechenleistung als bestehende Maschinen zu bauen. Den Computer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...