Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden wichtige Preisdaten veröffentlicht, die die ersten Auswirkungen der jüngsten Zölle zeigen dürften, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Am Mittwoch werde ein leichter Anstieg der Verbraucherpreisinflationszahlen für Mai erwartet, (+2,3% gegenüber Vorjahr, mit einem Anstieg der Kern-Verbraucherpreisinflation auf 2,9%), nachdem die Zahlen für April schwach ausgefallen seien, was hauptsächlich auf einen starken Rückgang der Flugpreise zurückzuführen gewesen sei. Im Mai könnten höhere Preise für langlebige Güter wie Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeugteile und Bekleidung die Verbraucherpreisinflationszahlen belasten, während die Preise für Kerndienstleistungen stagnieren würden. ...

