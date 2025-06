© Foto: Arne Dedert/dpa

Der DAX hat sich seit Jahresbeginn mit einem Kursplus von rund 10 Prozent eindrucksvoll in Szene gesetzt und damit sowohl den Euro Stoxx 50 als auch den S&P 500 klar übertroffen. Geht es so weiter?Auf Zwölfmonatssicht summiert sich der Anstieg des deutschen Leitindex sogar auf über 30 Prozent. Auch die Nebenwerteindizes MDAX und SDAX legten zweistellig zu. Das ist ungewöhnlich, denn in den vergangenen Jahren hinkte der deutsche Aktienmarkt international oft hinterher. Zwischen 2017 und 2024 kletterte der S&P 500 um mehr als 200 Prozent, während der DAX lediglich rund 70 Prozent zulegte. Analysten der DZ Bank führen die aktuelle Stärke vor allem auf den Regierungswechsel und die …