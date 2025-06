Mainz (ots) -Heute haben die Projektpartner der Initiative "Stück zum Glück" gemeinsam mit dem FSV Mainz 05 einen inklusiven Spielplatz in unmittelbarer Nähe des Mainzer Fußballstadions eröffnet. "Stück zum Glück" ist eine gemeinsame Initiative von Procter & Gamble (P&G), REWE und der Aktion Mensch, mit der die Partnerunternehmen den Bau inklusiver Spielplätze in ganz Deutschland vorantreiben - für mehr Vielfalt auf deutschen Spielplätzen. Vor Ort waren neben Vertreter:innen der Partnerunternehmen von "Stück zum Glück" und Mainz 05 auch Para-Leichtathletik-Weltmeister und Botschafter der Initiative, Mathias Mester. Über 70 Kinder mit und ohne Behinderung hatten die Gelegenheit, den neu errichteten Spielplatz als Erste spielerisch zu entdecken.Fair Play: Inklusiver Spielplatz fördert gleichberechtigtes SpielenRund 80 Prozent der Spielplätze in Deutschland sind nicht inklusiv und schließen somit Kinder mit Behinderung aus. Der erste "Stück zum Glück"-Spielplatz in Mainz hingegen bietet Kindern mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, zusammen zu spielen und Spaß zu haben. Dieser "Fair Play"-Gedanke verbindet "Stück zum Glück" mit dem FSV Mainz 05. In Mainz können Kinder nun nicht nur auf dem Platz und im Stadion, sondern auch beim Spielen und Toben auf dem Spielplatz direkt daneben spielerisch erleben, was Fair Play bedeutet. Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender FSV Mainz 05, bestätigt: "Der Gedanke Fair Play ist auch im Sport und gerade im Fußball von großer Bedeutung. Im Stadion entstehen Begegnungen und wachsen Freundschaften. Kinder mit und ohne Behinderung und deren Familien können sich spielend und unvoreingenommen begegnen - das ist bei uns in der Fußballarena so, aber auch hier auf dem Spielplatz." Der neue inklusive Spielplatz in Mainz sorgt so für mehr Gleichberechtigung und Teilhabe. Bei der Gestaltung des Spielplatzes wurde zudem besonderer Wert auf die ganzheitliche Förderung der Kinder gelegt: Die vielseitigen Spielgeräte fördern gezielt ihre kognitive, motorische, koordinative und soziale Entwicklung.Kleiner Beitrag, großes GlückSeit Beginn der Initiative "Stück zum Glück" im Jahr 2018 wurden deutschlandweit bereits 55 inklusive Spielplatzprojekte umgesetzt - und weitere sind in Planung. Die Spendenmechanik der Initiative ist einfach: Mit jedem Kauf eines P&G-Produktes in einer REWE-Filiale fließt ein Cent in das Projekt. Bisher sind so über 3,6 Millionen Euro zusammengekommen. Für die Projektpartner P&G, REWE und die Aktion Mensch steht fest: Wir sammeln weiter - mit dem Ziel, noch mehr inklusive Spielplätze zu realisieren und so weitere Orte der Begegnung für alle zu schaffen.Weitere Informationen zur Aktion "Stück zum Glück" unter rewe.de/glück (http://rewe.de/gl%C3%BCck)Gemeinsam Großes bewegen - Stimmen von der Spielplatzeröffnung in Mainz:Para-Leichtathletik-Weltmeister Mathias Mester weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Inklusion von Kindesalter an ist: "Bei mir war es zwar nicht der Fußball, aber letztendlich doch der Sport, der ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich heute selbstbewusst durchs Leben gehe. Gerade deswegen finde ich das Motto der heutigen Spielplatzeröffnung 'Fair Play' so toll, denn es ist wichtig, dass Kinder zusammenkommen und gemeinsam tolle Dinge erleben können. Damit werden Erinnerungen geschaffen, die sie vielleicht ein Leben lang begleiten. Ein Fußballstadion, aber eben auch ein Spielplatz sind Orte, wo all das passiert. Ein Ort, der offen sein sollte für alle. Ein Ort ohne Barrieren."Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch: "In Deutschland gibt es einen erheblichen Mangel an inklusiven Spielplätzen - und genau das wollen wir mit 'Stück zum Glück' ändern. Denn Orte für gemeinsames und gleichberechtigtes Spielen sind wichtig, damit Kinder von Anfang an lernen: Vielfalt ist vollkommen normal. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern es profitiert letztlich unsere gesamte Gesellschaft."Peter Maly, Mitglied des REWE Group Vorstandes, ergänzt: "Kinder tragen maßgeblich zur Gestaltung unserer Zukunft bei. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir alle Kinder fördern und sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Wir freuen uns, zusammen mit P&G, der Aktion Mensch und im Falle dieses außergewöhnlichen Spielplatzes direkt neben der Arena mit dem FSV Mainz 05 einen wichtigen Teil zur Freizeitgestaltung sowie zur motorischen und sozialen Entwicklung der Kinder beizutragen, indem wir den Bau inklusiver Spielplätze fördern."Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit P&G: "Gemeinsame Abenteuer und Erlebnisse in der Gruppe haben die Kraft, individuelle Unterschiede spielend aufzuheben und Erfahrungen von Gleichberechtigung und Zusammenhalt zu schaffen, die nachhaltig prägen. Viele dieser Erfahrungen machen Kinder auf Spielplätzen. Deshalb setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, dass es möglichst viele inklusive Spielplätze gibt, die für alle Kinder gestaltet sind. Der Spielplatz neben dem Stadion von Mainz 05 ist ein tolles Projekt, weil es wie kein anderes das Motto 'Fair Play' verkörpert. Es ist ein Ort, an dem alle Kinder gemeinsam spielen können."Stefan Hofmann,Vorstandsvorsitzender des FSV Mainz 05: "Der FSV Mainz 05 setzt sich aktiv für Vielfalt, Gleichberechtigung und Teilhabe ein. Diese Werte sind fest in unserer Vereins-DNA verankert, sie prägen unser tägliches Handeln und sind auch in unserer Vereinssatzung festgeschrieben. Wir sehen uns in der Verantwortung, den Sport als verbindendes Element zwischen allen Menschen zu fördern, ganz gleich welcher Nationalität, Kultur, Religion oder sozialer Schicht. Und er bietet auch Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Menschen mit Behinderung eine sportliche Heimat. Daher haben wir den Bau des inklusiven Spielplatzes hier in direkter Nähe zu unserem Stadion angestoßen und gefördert und es ist ganz fantastisch, heute das Ergebnis der langen Vorbereitungsphase sehen zu können. Was dabei essenziell war: Alle Beteiligten haben sich von Anfang an gemeinsam für diesen Spielplatz eingesetzt und an einem Strang gezogen - echtes Team-Play eben, wie im Sport."Über die Partner:innen der Initiative "Stück zum Glück"Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Braun®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers® und Pantene®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter de.pg.com.Über die Aktion Mensch e.V.Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern der Aktion Mensch gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. www.aktion-mensch.deÜber REWEMit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, die einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa ist. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,1 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. www.rewe.deÜber 1. FSV Mainz 05Der 1. FSV Mainz 05 ist das sportliche Aushängeschild der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Die Bundesliga-Fußballer gehen in diesem Sommer in die 20. Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. 