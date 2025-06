© Foto: AXINO Capital

Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, analysiert, wie Chinas Exportbeschränkungen die europäische Industrie treffen und warum die Abhängigkeit von kritischen Metallen längst eine geopolitische Waffe geworden ist."China hat die Welt längst im Würgegriff", sagt Willhöft. Seltene Erden, Grafit, Kupfer, Lithium - Peking kontrolliert einen Großteil der weltweiten Wertschöpfungsketten. Erste Fabriken in Europa stehen bereits still. Die deutsche Industrie sehe hilflos zu, dabei fordern Experten seit Jahren eine eigene Rohstoffstrategie. Willhöft zieht eine erschreckende Bilanz: 34 Rohstoffe gelten in der EU als kritisch - bei 27 davon zählt China zu den drei führenden Produzenten. Die …