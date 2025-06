ARLINGTON (dpa-AFX) - Der krisengeschüttelte US-Flugzeugbauer Boeing hat im Mai einen großen Schub an Aufträgen eingesammelt. Brutto kamen Bestellungen über 303 Passagierjets herein, wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. Rund die Hälfte davon entfielen auf einen Großauftrag der arabischen Fluglinie Qatar Airways über 150 Großraumjets. Zudem bestellten ungenannte Kunden 126 Maschinen, der Großteil davon Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max.

Boeing steckt seit dem Absturz zweier 737-Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019 in einer Krise. Nach weiteren milliardenschweren Pannen und einem Beinahe-Unglück Anfang 2024 verbot die US-Luftfahrtbehörde FAA dem Hersteller bis auf Weiteres, die Produktion seiner meistgefragten Flugzeugreihe weiter hochzufahren.

Im Mai lieferte Boeing nun 45 Passagier- und Frachtjets aus und damit genau so viele wie im April. Diesmal waren darunter 31 Exemplare der 737 Max. Zum Vergleich: Airbus übergab im Mai 51 Jets an seine Kunden./stw/jha/