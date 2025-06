Hamburg (ots) -Moderator, Sprecher und Journalist Carlo von Tiedemann ist am 8. Juni 2025 im Alter von 81 Jahren verstorben. Über viele Jahre hinweg prägte er nicht nur die deutsche Radio- und Fernsehlandschaft, sondern engagierte sich mit viel Herz, Humor und Leidenschaft auch für soziale Projekte, darunter das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke in Hamburg. Mit großer Trauer haben die Mitarbeitenden und Familien der Einrichtung seinen Tod aufgenommen.Seit der Eröffnung des Kinder- und Jugendhospizes Sternenbrücke war Carlo von Tiedemann eine unverzichtbare Stütze für das gelb-blaue Sternenbrücken-Haus. Denn mit großer Hingabe setzte er sich für die Mission der Sternenbrücke ein - den Tagen mehr Leben zu schenken - und war stets zur Stelle, wenn sein Einsatz gebraucht wurde.Bei zahlreichen Veranstaltungen der Sternenbrücke, wie dem traditionellen "Tag der offenen Tür", übernahm er regelmäßig die Moderation und schaffte es, mit seiner authentischen und lebhaften Art, Berührungsängste rund um das Thema Krankheit und Tod von jungen Menschen abzubauen.Ihm selbst lag die alljährliche, vorweihnachtliche Tradition des Tannenbaumschmückens im Kinder- und Jugendhospiz besonders am Herzen, das er mit seiner Anwesenheit bereicherte. 2023 sagte er dazu: "Schon auf dem Weg in die Sternenbrücke verspüre ich große Freude, denn erst wenn der Tannenbaum des Kinderhospizes im Lichterglanz erstrahlt, kann Weihnachten für mich beginnen. Wenn ich herkomme, gehe ich glücklich wieder nach Hause. Die Arbeit, die hier tagtäglich mit so viel Herzenswärme geleistet wird, ist bewundernswert."Den unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie ihren Familien begegnete Carlo im Rahmen seiner regelmäßigen Besuche stets offen, zugewandt und mit einer Portion Humor - für diese Nahbarkeit wurde er geschätzt und geliebt. Die Freude und Leichtigkeit, die er ins Haus brachte, waren auch noch nach seinen Besuchen für alle spürbar."Wir sind zutiefst dankbar für die langjährige und treue Unterstützung sowie die unverwechselbare Hingabe, mit der Carlo an unserer Seite stand. Sein großes Herz hinterlässt eine immense Lücke. Mit seiner Leichtigkeit und Nahbarkeit hat er viele Leben berührt; so wird er uns ewig in Erinnerung und in unseren Herzen bleiben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden von Carlo von Tiedemann. Wir teilen ihren Schmerz in dieser schweren Zeit", betont Peer Gent, Mitbegründer und Geschäftsleitung im Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke.Pressekontakt:Nele DübeltPresse- und Öffentlichkeitsarbeit (Ltg.)Telefon: 040 - 81 99 12 758E-Mail: n.duebelt@sternenbruecke.deStiftung Kinder-Hospiz SternenbrückeSandmoorweg 6222559 Hamburgwww.sternenbruecke.deOriginal-Content von: Kinder-Hospiz Sternenbrücke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160728/6052611