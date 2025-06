Berlin (ots) -Pharma Deutschland fordert die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder in einem offenen Brief auf, sich für eine Revision der Richtlinie einzusetzen.Die 98. Gesundheitsministerkonferenz (GMK) wird vom 11. bis 12. Juni 2025 in Weimar zusammenkommen und sich dabei auch mit der Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) befassen. Aus Sicht von Pharma Deutschland stellt die Richtlinie nicht nur eine akute Gefahr für die Arzneimittelversorgung in den Bundesländern dar, sondern wird auch negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Produktionsstandorte haben. Vor diesem Hintergrund wurde heute ein offener Brief an alle Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder verschickt, der die Entscheidung der GMK ausdrücklich begrüßt und sie auffordert, sich für eine Revision der Richtlinie einzusetzen.Den offenen Brief an die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder finden Sie auf unserer Webseite.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-114gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6052610