FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 NGL US03485P4090
AB/FROM ONWARDS 10.06.2025 17:30 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 NGL US03485P4090
AB/FROM ONWARDS 10.06.2025 17:30 CET
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