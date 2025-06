Das US-Startup Ample hat seine modulare Batteriewechseltechnologie in Madrid eingeführt. Das System soll EV-Batterien in fünf Minuten austauschen und zielt auf städtische Flotten und die Skalierbarkeit der Infrastruktur ab. Die Stationen sollen u.a. von umgerüsteten Fiat 500e aus Stellantis' Carsharing-Angebot Free2Move genutzt werden. Der Start von Ample in Madrid ist zugleich der erste Einsatz der Technologie des Unternehmens in Europa. Die ersten ...

