NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 110,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,47 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Im Blick stehen die Gespräche zwischen den USA und China. Beide Länder verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Zwischenergebnisse der Gespräche wurden zunächst nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, die USA kämen gut mit China zurecht. "Ich bekomme nur gute Berichte." Bevor Resultate verkündet werden, dürfte der Anleihemarkt in einer abwartenden Haltung bleiben.

Die Märkte warten zudem auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise, die am Mittwoch ansteht. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai. Vor allem die Auswirkungen der Zollpolitik der US-Regierung dürfte beachtet werden./jsl/stw