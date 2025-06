© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

Die EZB schlägt Alarm. Lieferprobleme bei Gold könnten einen globalen Finanzschock auslösen. Ein "Short-Squeeze" drohe - und selbst große Banken könnten ins Wanken geraten.Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt in ihrem aktuellen Financial Stability Review vor potenziell gravierenden Risiken am Goldmarkt. Grund ist die zunehmende Nachfrage nach Gold-Terminkontrakten mit physischer Lieferung. Diese Entwicklung könne nicht nur einzelne Marktteilnehmer unter Druck setzen, sondern das gesamte Finanzsystem destabilisieren. Gold gilt als Krisenwährung und Inflationsschutz. Der enge Zusammenhang zwischen politischer Unsicherheit und Goldpreis zeigte sich zuletzt im Vorfeld der US-Wahl. Die Zahl …