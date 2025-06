München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 10. Juni, um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (BR) aus.10. Juni 202520:15 - 20:25 UhrBrennpunkt: Amoklauf in Schule - Tragödie in ÖsterreichModeration: Christian NitscheÖsterreich unter Schock: Bei einem Amoklauf an einem Gymnasium in Graz sind neun Menschen getötet worden, es gab sechs weibliche und drei männliche Opfer. Der mutmaßliche Täter tötete sich selbst. Österreichs Bundeskanzler spricht von einer nationalen Tragödie. Wie konnte es zu dieser schrecklichen Tat kommen und welche Schlüsse müssen daraus gezogen werden? Ein "Brennpunkt" analysiert die Lage, es moderiert Christian Nitsche.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6052617