CXOP basiert auf agentenbasierter KI und bietet intelligente, hyper-personalisierte Erlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg

Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat heute ihre Conversational Experience Orchestration Platform (CXOP) vorgestellt eine bahnbrechende Lösung, die agentenbasierte KI in den Mittelpunkt jeder Kundeninteraktion stellt. Mit CXOP können Marken statische, regelbasierte Workflows hinter sich lassen und dynamische, zielorientierte Konversationen in Marketing, Vertrieb und Support in großem Maßstab führen. Die Ankündigung baut auf dem AI Hub von Infobip auf und markiert einen wichtigen Schritt nach vorne, indem agentenbasierte KI nativ in die gesamte preisgekrönte Produktpalette von Infobip integriert wird und so Kanäle, Daten und Automatisierung in einer einzigen intelligenten Plattform vereint.

CXOP basiert auf Microsoft Azure OpenAI in Foundry Models und nutzt intelligente KI-Agenten, um personalisierte Customer Journeys über Kanäle wie WhatsApp, RCS und Web-Chat zu orchestrieren. Diese Agenten verstehen den Kontext, handeln autonom und arbeiten bei Bedarf nahtlos mit menschlichen Teams zusammen was die Lösungszeit verkürzt, die Loyalität verbessert und Kosten senkt.

Die Verbraucher von heute erwarten sofortige, relevante und nahtlose Interaktionen, unabhängig vom Kanal. CXOP erfüllt diese Anforderungen, indem es Messaging, Automatisierung und KI-gestützte Unterstützung in einer einzigen intelligenten Plattform vereint, die sich in Echtzeit an Verhalten, Stimmung und Absichten anpasst.

Mit CXOP können Unternehmen:

Empathische, zielorientierte KI-Interaktionen über alle Kanäle hinweg bereitstellen

Reaktionszeiten verkürzen und Servicekosten durch Automatisierung senken

Die Lead-Konversion und Kampagnenleistung durch Personalisierung in Echtzeit steigern

Hybride Teams mit Human-in-the-Loop-Lösungen für komplexe Fälle unterstützen

Mit No-Code- oder Full-Code-Bereitstellungsoptionen schnell Lösungen einführen

Im Kern nutzt CXOP ein Netzwerk intelligenter, agentenbasierter KI-Assistenten, die die Absichten der Benutzer verstehen und kontextsensitive Workflows ausführen. Diese Agenten antworten nicht nur sie leiten an, lösen Probleme und handeln, wodurch sie flüssige, menschenähnliche Erfahrungen von der Lead-Generierung bis zur Kundenbindung schaffen.

"Mit CXOP können Unternehmen statische Workflows hinter sich lassen und intelligente, empathische Interaktionen in großem Maßstab bieten", sagte Ivan Ostojic, Chief Business Officer bei Infobip. "Dies ist ein grundlegender Schritt zum Aufbau von KI-orientierten Kundenerlebnissen, die messbare geschäftliche Auswirkungen haben."

"Durch den Einsatz von agentenbasierter KI anstelle einer regelbasierten Automatisierung ist die neue CXOP von Infobip eine Verbesserung für das Kundenerlebnis", sagte Myladie Stoumbou, Sr Director ISV Partnerships bei Microsoft. "Über den Microsoft Azure Marketplace können Kunden auf solche zertifizierten Produkte zugreifen und die Komplexität der Verwaltung einzelner Lieferantenbeziehungen eliminieren."

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, mit der Unternehmen in allen Phasen der Customer Journey vernetzte Erlebnisse schaffen können. Die Omnichannel-Lösungen von Infobip für Engagement, Identitätsmanagement, Benutzerauthentifizierung und Contact Center sind über eine einzige Plattform zugänglich und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um ihr Geschäft auszubauen und die Kundenbindung zu stärken.

