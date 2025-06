DJ XETRA-SCHLUSS/Dem DAX droht der Fall ins Sommerloch

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstag überwiegend etwas zurückgekommen. Der DAX fiel um 0,8 Prozent auf 23.988 Punkte. Auch ein günstiger Sentix-Konjunkturindex konnte die Stimmung nicht drehen. "Dem DAX droht der Fall ins Sommerloch", so ein Händler. Daran werde wahrscheinlich auch der anstehende große Verfallstermin an der Terminbörse Eurex nichts mehr ändern. Berichtssaison und Dividendensaison seien gelaufen, die Aufwärtsdynamik lasse an allen wichtigen Märkten nach, und weder von der US-Notenbank noch von der Europäischen Zentralbank (EZB) werde für die kommenden Sitzungen noch etwas erwartet: Wahrscheinlich sei ein andauernder Seitwärtshandel mit relativ geringen Ausschlägen.

Beim Sentix-Konjunkturindex hat sich im Juni die Stimmung deutlich verbessert auf -5,9 nach -16,0 Punkten. Der Regierungswechsel und das damit verbesserte Investitonsklima hätten die Zukunftserwartungen kräftig angeheizt, hieß es im Handel.

Gedrückt wurde der DAX vor allem von anhaltenden Gewinnmitnahmen in Siemens Energy und Rheinmetall, die zusammen etwa die Hälfte zum Minus im DAX beisteuerten. Beide Titel gelten nach den jüngsten Hausse-Wellen als technisch überkauft. Siemens Energy verloren 3,6 Prozent, Rheinmetall 5,8 Prozent. Dabei gingen die Gewinnmitnahmen auch bei den anderen Rüstungstiteln weiter: Renk fielen um 11,7 Prozent und Hensoldt um 6,1 Prozent.

Auf Erholungskurs lagen dagegen die Autoaktien. Porsche AG erholten sich um 3,4 Prozent, VW stiegen um 1,2 Prozent und Daimler Truck um 1,1 Prozent. Auch die ebenfalls zyklischen Chemiewerte konnten sich erholen, so BASF und Lanxess, die beide knapp 3 Prozent gewannen.

Deutsche Telekom gaben 2,1 Prozent ab. Laut Handelsblatt will der Chef von T-Mobile US das Unternehmen früher als geplant verlassen. Mike Sievert sei aber für den Erfolg der Telekom-Tochter verantwortlich, dank derer die deutsche Mutter mehrmals ihre Gewinnprognosen erhöhen konnte, hieß es im Handel.

In der zweiten Reihe stiegen Kontron mit einem weiteren Auftrag um 7.6 Prozent. "Damit hat die Aktie ein charttechnisches Kaufsignal erzeugt, das zunächst einen Test des Jahreshochs auslösen sollte", so ein Marktteilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.987,56 -0,8% +21,4% DAX-Future 24.013,00 -0,6% +19,7% XDAX 23.995,19 -0,6% +21,8% MDAX 30.548,82 -1,0% +20,6% TecDAX 3.925,94 -0,3% +15,2% SDAX 17.071,83 +0,2% +24,2% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,81 +37 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 24 16 0 2.393,7 59,0 2.697,6 36,0 MDAX 20 28 2 315,7 23,5 387,7 19,5 TecDAX 15 13 2 523,2 19,0 768,5 12,4 SDAX 30 31 9 239,9 13,7 181,3 8,5 Umsätze in Millionen ===

June 10, 2025 11:52 ET (15:52 GMT)

