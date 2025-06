Anzeige / Werbung

Salesforce Aktie: Der Cloud-Gigant dank KI vor dem nächsten Sprung?

Salesforce wurde im Jahr 1999 von Marc Benioff, einem ehemaligen Top-Manager bei Oracle, gemeinsam mit Parker Harris, Dave Moellenhoff und Frank Dominguez in San Francisco gegründet. Die Vision war von Beginn an klar und mutig: Geschäftssoftware sollte nicht länger lokal installiert werden müssen, sondern direkt über das Internet zugänglich sein - ein revolutionärer Gedanke zu einer Zeit, in der Cloud Computing noch in den Kinderschuhen steckte. Mit dem Slogan "No Software" stellte Salesforce das klassische Lizenzmodell infrage und etablierte sich als Pionier im Bereich Software-as-a-Service (SaaS).

Salesforce ist einer der führenden Anbieter von Cloud-Lösungen weltweit, beschäftigt über 76.000 Mitarbeiter und betreut hunderttausende Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. Einige Beispiele haben wir im Video fixiert und ausgewertet. Die kontinuierliche Ausrichtung auf Innovation, Kundenorientierung und gesellschaftliche Verantwortung machen Salesforce zu einem der prägenden Technologieunternehmen unserer Zeit.

Der Aktienkurs kam jedoch jüngst unter Druck. Liegt dies nur an der neuen Übernahme, die rund 8 Milliarden US-Dollar kostet, oder am Chartbild? Dies ergründen wir wieder mit dem Freestoxx-Tool.

