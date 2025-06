Hensoldt: Nichts Neues im Osten, aber Gewinnmitnahmen beim Rüstungshersteller!

Nachbörsliches Rauf und Runter!

Pullback-Setup bei der Hensoldt-Aktie (HAG)! JETZT einsteigen?

Hensoldt (HAG) - ISIN DE000HAG0005

Rückblick:

Die letzten Tage waren geprägt durch heftige Gewinnmitnahmen bei den Rüstungspapieren (OHNE, dass sich an der militärischen Lage in Osteuroa etwas geändert hätte), so auch bei der Hensoldt-Aktie, bei der wir eine blitzsaubere Bullenflagge in Richtung des 20-Tagedurchschnitts erkennen. Im nachbörslichen Handel geht es noch richtig rund: Zum Zeitpunkt des Screenshots lag der Kurs bei 96.60 EUR, wenige Minuten später bei 87.30 EUR.

Hensoldt-Aktie: Chart vom 10.06.2025, Kürzel: HAG Kurs: 91.20 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kurse über der heutigen Tageskerze wären als Kaufsignal mit Kursziel Allzeithoch vom 5. Juni zu interpretieren. Trader sollten allerdings die erste halbe Stunde des Handels abwarten, um Fehlausbrüchen aus dem Weg zu gehen.

Mögliches bärisches Szenario

Eine Fortsetzung der Gewinnmitnahmen ist nicht auszuschließen, zumal in den Sommermonaten häufig schwächere Börsenphasen auftreten. Auss heutiger Sicht eignet sich die 20-Tagelinie zur Absicherung.

Meinung:

Hensoldt profitiert von den explorierenden Verteidigungshaushalten in Europa. Angesichts bis auf Weiteres unveränderter Rahmenbedingungen dürfte klar sein, wohin die Reise geht. Zusätzlich könnte die Aktie Momentum erhalten, wenn der offenbar anvisierte Verkauf der defizitären südafrikanischen Optronik-Tochter gelingt. Kurzfristig zeigt sich jedoch der Markt - auch saisonal bedingt - etwas nervös. Daher sollten Trader das Wertpapier an der engen Leine führen und sich mit gutem Money Management Reserven für noch günstigere Einstiege freihalten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 11.16 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 105.10 EUR

Meine Meinung zu Hensoldt ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HENSOLDT-AG-112902521/news/Insider-Hensoldt-sucht-Kaufer-fur-defizitare-Sudafrika-Tochter-50049803/

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.