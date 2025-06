Die Aktie von Walt Disney kann am heutigen Dienstag kräftige Zugewinne verzeichnen. Mit einem Plus von derzeit 3,4 Prozent hat sie die Spitze im US-Leitindex Dow Jones vor Nike und Chevron übernommen. Unterstützung erhielt das Papier dabei insbesondere von Äußerungen des Vorstandschefs Bob Iger gegenüber dem US-Sender CNBC.Walt Disney hat am Dienstag mit einem klaren Bekenntnis zum klassischen Fernsehgeschäft für Aufsehen gesorgt. CEO Bob Iger erklärte im Interview mit CNBC, dass derzeit keine Pläne ...

