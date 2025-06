Der Goldpreis schwankt aktuell in einer engen Handelsspanne - ein typisches Bild nach einem steilen Anstieg. Am Dienstagmorgen liegt der Goldpreis bei 3310 US-Dollar und damit leicht im Minus. Seit Ende April bewegt sich das Edelmetall in einer Range zwischen grob 3100 und 3400 US-Dollar. Diese Phase der Konsolidierung ist charttechnisch betrachtet nicht ungewöhnlich. Sie erlaubt es dem Markt, neue ...

